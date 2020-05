Oslo har vedteke klimastrategi – skal vere fri for fossilbilar innan ti år

innenriks

Berre Framstegspartiet og Folkeaksjonen nei til meir bompengar stemde mot strategien, skriv NRK.

Planen inneber mellom anna at alle personbilar og varebilar i Oslo skal vere utsleppsfrie i 2030, at kollektivtrafikken skal vere utsleppsfri i 2028, og at biltrafikken skal reduserast med ein tredel. Tungtransporten skal vere utsleppsfri eller bruke fornybare drivstoff. Også hamneverksemda skal vere tilnærma utsleppsfri.

– Oslo-folk tek ein stor risiko viss dei kjøper ny fossilbil, seier bystyrerepresentant Ola Wolff Elvevold (SV) til NRK.

