Over 1.300 fristbrot på Haukeland

Berre i mars auka talet med 1.000. Denne månaden måtte Haukeland universitetssjukehus utsetje 30.000 pasientavtalar som følgje av koronapandemien, skriv Bergens Tidende.

Avisa skriv at talet på fristbrot sist fredag var 1.316, noko som er over 1.000 fleire enn i februar. Fristbrot betyr at pasienten ikkje fekk nødvendig behandling innan fristen som var sett.

Ventetida er no 82 dagar for somatiske pasientar.

Administrerande direktør Eivind Hansen innrømmer at det vil ta tid å få unna etterslepet.

– Det ser ut til at dette er noko vi må jobbe med over noka tid. Den viktigaste bodskapen å få ut no, er at vi må prioritere pasientane rett ut frå kven som mest treng behandling. Undervegs må vi halde oversikt og kontakt med dei ventande, seier Hansen.

