Over 14.000 russ får refundert billettar til Landstreff Stavanger

innenriks

Det skriv Forbrukarrådet i ei pressemelding. Dei har fått til eit forlik med Rogaland Fritidspark, som arrangerer russetreffet.

– Det er eit gledeleg resultat for både russen og forbrukarsystemet. Ved å mekle i ei sak, har vi fått løyst tusenvis av enkeltsaker. Det sparer russen og samfunnet for mykje pengar. Vi set òg pris på at Rogaland Fritidspark kom russen i møte og godtok forslaget vårt, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet.

Dei fleste deltakarane vil få tilbake 2.092 kroner. Refusjonen avheng av kva type billettar og pakkar som er bestilte.

