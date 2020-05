Partilova blir skjerpa for å hindre smøreturar blant ungdomspolitikarar

innenriks

Ifølgje partilova skal bidrag parti får, anten i form av pengar, varer, tenester eller andre ytingar, blir førte i rekneskapen til partia.

Men ifølgje Klassekampen har ingen av ungdomspartia ført slik rekneskap over flyreiser, hotellrom og liknande sidan dei ser på dette som samfunnsnyttige fordi dei bidreg til opplyste politikarar.

Fleire av ungdomspartia stadfestar at dette har vore gjeldande praksis.

Eivind Smith, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og leiar i partilovnemnda, varslar ei skjerping av lova. Han seier at ungdomspartia truleg ikkje har gjort noko direkte ulovleg, men understrekar at poenget er at det må skje i det opne og rapporterast.

– Vi jobbar med å lage klare retningslinjer til kva som følgjer av lova når det gjeld reiser og seminar, seier Smith.

