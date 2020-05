Regjeringa vil setje av 400 millionar kroner til sårbare barn

innenriks

Det var NRK som først melde om tiltakspakken, som skal kome som ein del av revidert nasjonalbudsjett. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viste til tiltaka då situasjonen for barna var tema i Stortingets spørjetime onsdag.

– Eg er oppteken av vegen vidare. I dag har vi presentert ein tiltakspakke som er målretta mot sårbare barn. 400 millionar kroner i ulike tenester, nettopp for å gi dei helsehjelp, aktivitet og for å følgje opp dei ungane vi veit har hatt det ekstra krevjande i desse vekene, sa han frå talarstolen.

Tiltakspakken vil kome som ein del av revidert nasjonalbudsjett, og pengane skal mellom anna gå til betre helsetilbod til barn og unge gjennom sommaren og aktivitetar på skulen og i sommarferien.

Sommarskule og politi

170 millionar kroner skal fordelast på kommunane, ifølgje NRK. Desse skal brukast til tiltak som intensivopplæring, sommarskule eller ekstra lærarar for at elevar skal kunne ta att det dei har tapt på at skulane har stengt.

Ein del av tiltakspakken er òg ekstra politisatsing på førebyggjande arbeid mot nettovergrep. Det skal òg løyvast ekstra midlar til konfliktråd for ungdom og oppfølging av barn på asylmottak.

Ropstad understrekar at pengane kjem i tillegg til Stortingets ekstraløyvingar til kommunane.

– Kommunane fekk 6 milliardar kroner, og vi er i dialog med KS om ekstrautgifter. Det aller viktigaste for sårbare barn er opne skular og å få helsestasjonar, skulehelsetenesta, barnevern og psykiatri til å fungere best mogleg, seier Ropstad til NTB.

SV vil ha meir til barnevern

Men ein tiltakspakke på 400 millionar kroner er ikkje nok til å imponere SV.

– Etter mange vekers rop om krisepakke for utsette barn kjem endeleg regjeringa etter. Eg håper ikkje det blir for lite for seint, rapporten om koronakonsekvensane for utsette barn viser svikt i tenestene, seier Freddy André Øvstegård, som sit i familiekomiteen for SV.

– Pakken inneheld ingen midlar til barnevernstenesta, som er viktigare enn nokon gong. Der trengst det meir ressursar til å drive oppsøkjande arbeid no, held han fram, og varslar at SV vil fremje forslag om dette når Stortinget behandlar revidert budsjett.

Både SV og Ap stiller spørsmål ved at regjeringa har halde tilbake rapportar frå ei gruppe som har sett spesielt på tilbodet til sårbare barn under koronaperioden.

Gruppa har levert ein rapport med forslag til tiltak, og han blir offentleggjort torsdag. Ropstad opplyser at dette er andre typar tiltak enn det regjeringa no har varsla i revidert.

– På høg tid

Redd Barna meiner det er på høg tid at det kjem ein krisepakke for barn.

– 400 millionar er ein god start. Men vi er usikre på om dette vil vere tilstrekkeleg for å dekkje dei auka behova til kommunane for nok bemanning i barnehagar og skular for å kunne følgje opp smittevern, samtidig som dei gjer ein ekstra innsats for å følgje opp barna som har det vanskeleg, seier Monica Sydgård, som leier Redd Barnas arbeid i Noreg.

– Barnevernet og anna hjelpeapparat må òg ha tilstrekkeleg ressursar til å støtte dei barna som ikkje har vorte fanga opp av hjelpeinstansane, slik regjeringas eigen rapport viser, legg ho til.

Sydgård etterlyser òg ekstra pengar til barnehusa, som har redusert kapasitet som følgje av smitteverntiltaka.

