SV til angrep på Rotevatns «heilt eigne» iskantstrek

Haltbrekken peika i Stortingets munnlege spørjetime onsdag på at iskantsona er ei fysisk sone, som går med isen gjennom året.

– Han er målbar, og det er noko fagmiljøa som forskar på dette, kan definere slik Polarinstituttet og Havforskingsinstituttet har gjort. Iskantsona er miljøvitskap, ikkje politikk, sa han.

– Kvifor har ikkje regjeringa høyrt på dei relevante fagmiljøa og sett grensene for iskantsona der ho faktisk går, men i staden laga ei heilt eiga grense for kvar ho går? spurde SV-politikaren.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) viste til at det ikkje har vore fagleg usemje om kvar iskanten faktisk går, men kvar grensa skal trekkjast for det såkalla særleg verdifulle og sårbare området (SVO) rundt iskantsona.

– Fagleg forum hadde to ulike syn på det. Det eine synet var at ein burde trekkje grensa ved 0,5 prosent isfrekvens, medan det andre synet var at ein burde trekkje grensa på 30 prosent isfrekvens, sa han.

– Vi har valt å leggje oss på 15 prosent. Det er ikkje fordi vi har eit anna syn enn naturforskarane på kvar det til kvar tid er is. Men når isen rører seg så mykje som han gjer, over mange tiår, må ein ta nokre val for kvar ein trekkjer ei grense for petroleumsaktivitet, sa statsråden.

– Den grensa går no lenger sør enn ho har gjort nokon gong. Ho går betydeleg lenger sør enn 2015-grensa, og den går lenger sør enn 2011-grensa. Og ho gir eit betre vern av iskantsona som naturvernfenomen, sa Rotevatn.

