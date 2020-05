Smittetala vil halde fram med å gå ned, spår FHI

innenriks

I det siste framtidsscenarioet sitt reknar FHI med at fram til 12. mai vil i snitt 155 nordmenn dagleg bli smitta av covid-19. Veka etter vil talet søkke til 143, og om tre veker er talet 136, ifølgje rapporten, som er datert 5. mai.

Tala omfattar smitta både med og utan symptom på sjukdom.

Samtidig trur FHI at talet på sjukehusinnleggingar vil falle til 34 innan 25. mai. Av desse vil 12 trenge behandling med respirator.

I dag er smittetalet (R) rundt 0,6, det vil seie at kvar smitta i snitt spreier koronaviruset til færre enn éin ny person. Dersom smittetalet likevel skulle auke frå slutten av mai som følgje av at det no blir lempa på mange koronatiltak, set FHI opp tre moglege scenario:

Ved eit smittetal på 1,1 vil utbrotet gradvis auke frå september og nå ein topp på mellom 400 og 500 sjukehusinnleggingar i januar.

Aukar smittetalet til 1,2, kjem toppen tidlegare med nærare 1.400 sjukehusinnleggingar i desember.

Med eit smittetal på 1,3 vil ein mykje høgare smittetopp komme i oktober med mellom 2.600 og 2.800 sjukehusinnleggingar.

Sjansane for ei slik utvikling er likevel svært liten, understrekar avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

– Vi reknar med at sjansane for at det blir behov for fleire enn 1.000 intensivplassar på sjukehus, er 1,5 prosent, heiter det i rapporten.

Sjansane for at det blir behov for fleire enn 500 intensivplassar, blir berekna til 2,5 prosent.

(©NPK)