Sp opnar for å sende forsvarsplan i retur

Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete meiner regjeringa med planen sin set Forsvaret på eit kvileskjer dei neste fire åra.

– Det som skal gjerast, er anten vedteke allereie eller skal kome etter 2024–2025, sa ho.

– Slik Sp ser det, må planen anten sendast tilbake til regjeringa med repetisjonslekse om å leggje fram ein plan for 2020–2024 og ikkje for 2024–2028. Det andre alternativet er at Stortinget tek styring og ansvar og fyller planen med innhald som svarar på dagens tryggingspolitiske utfordringar, sa Navarsete.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) viste til at han har tru på forsvarsplanen og skulda Senterpartiet for vrangvilje, feiltolking eller feillesing av planen. Han viste til at planen har ein operativ del på åtte år og gjekk i rette med påstanden om at det ikkje skjer noko dei første fire åra.

– Litt av poenget med å leggje fram ein operativ del på åtte år, er at det tek tid å byggje forsvar, sa Bakke-Jensen.

Han viste til at Forsvaret dei næraste åra skal fase inn nye overvakingsfly, nye kampfly, vidareutvikle landsmakta i Finnmark og vidareutvikle E-tenesta og Cyberforsvaret.

– Det er ein raud tråd i utviklinga av Forsvaret som vi jobbar med, konstaterte han.

