YS fryktar at bedrifter permitterer fleire enn dei må – ber Erna endre kontantstønadsordninga

– Det er eit tydeleg behov for å forlengje ordninga med kontantstønad for bedriftene, men ordninga må justerast for å sikre sunne insentiv. Det er viktig å sikre aktivitet i økonomien i den fasen vi no går inn i, seier leiar Erik Kollerud i arbeidstakarorganisasjonen YS i ei pressemelding.

I samband med framlegginga av revidert nasjonalbudsjett tysdag neste veke vil YS no ha ei endring i kontantstønaden. Dei meiner at ei av utfordringane med stønaden har vore at det er sett ei absolutt grense på 30 prosent omsetningsfall for at bedrifter skal få tilgang til stønaden.

– Bedrifter som er i nærleiken av denne grensa, kan ønskje å redusere aktiviteten sin meir for å kvalifisere til støtte. Det kan òg medføre at dei permitterer fleire enn dei må, seier Kollerud.

Han meiner bedrifter ikkje skal påskjønnast for å ha lågare omsetnad, aktivitet og sysselsetjing enn det marknadssituasjonen tilseier.

– Tilsette skal ikkje permitterast unødig, påpeikar YS-leiaren, og held fram:

– Det er utfordrande å unngå usunne insentiv utan å redusere treffsikkerheita i ordninga, men det kan til dømes gjerast ved at retten til kontantstønad berre er basert på omsetnadsfallet under dei første månadene av koronakrisa. Ei anna mogleg løysing kan vere å la det gjennomsnittlege omsetnadsfallet i bransjen, eller omsetnadsfalla til konkurrerande bedrifter, vere førande.

