Abid Rajas statssekretær trekkjer seg: – Den politiske ukulturen luktar vondt

– Den politiske ukulturen luktar vondt, er med på å svekkje demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss, skriv Knut Aastad Bråten i eit innlegg på Facebook torsdag ettermiddag.

I innlegget opplyser Bråten at han trekkjer seg som statssekretær i Kulturdepartementet.

Bråten har førebels ikkje svara på NTBs førespurnader.

Bråten vart tilsett som statssekretær i departementet 24. januar i år, same dag som Abid Raja vart utnemnd til ny kulturminister. Han kom frå stillinga som redaktør i tidsskriftet Syn og Segn.

I Facebook-innlegget skriv Bråten:

– Eg var aldri i tvil om at eg skulle takke ja til utfordringa om å bli statssekretær, like lite som eg var i tvil om å seie nei takk no, av omsyn til eigen integritet.

Kommunikasjonsavdelinga i Kulturdepartementet viser til politisk rådgivar Emma Lind (V) i departementet. Ho har så langt heller ikkje svara på NTBs førespurnader.

Bråten har ikkje fungert som statssekretær sidan 20. april. Emma Lind var konstituert i stillinga frå 20. april til 3. mai. 4. mai vart Gunhild Berge Stang (V) konstituert i stillinga. Regjeringa melder torsdag at Stang no har fått jobben permanent, og at Bråten har fått avskjed i nåde.

