DN: Stordalen teikna pandemiforsikring

Stordalen og selskapa hans er svært hardt ramma av koronautbrotet. Tusenvis av tilsette er permitterte sidan nesten ingen overnattar på hotella, og gjelda tårnar seg opp og er på over 10 milliardar kroner, skriv Dagens Næringsliv.

Svært få selskap skal ha teikna forsikring mot pandemiar, og ingen norske selskap tilbyr slik forsikring. Premien skal vere høg og vanskeleg å rekne ut. Nordic Choice/Strawberry-selskapa som Stordalen kontrollerer, skal derimot ha ei slik forsikring, får avisa opplyst. Ho kan føre til ei utbetaling på fleire hundre millionar kroner eller opptil 1 milliard.

Verken Petter Stordalen sjølv eller administrerande direktør i Nordic Choice, Torgeir Silseth, vil kommentere opplysningane overfor DN.

Det skal likevel vere uvisst om det blir noka utbetaling med det første sidan det aktuelle forsikringsselskapet ikkje heilt aksepterer at koronautbrotet utgjer eit grunnlag for å krevje erstatning.

Nordic Choice-kjeda ligg an til å få om lag 135 millionar kroner i statleg koronastønad frå mars til mai. Til NRK har Petter Stordalen sagt at han i april tapte 450 millionar kroner, og at krisepakken berre vil dekkje om lag 10 prosent av tapa for den eine månaden åleine.

