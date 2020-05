Den første stortingsmeldinga om lindrande behandling for døyande er klar

innenriks

Den enkelte pasienten må involverast i utforminga av tilbodet ved slutten av livet, meiner helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi må snakke saman om korleis vi ønskjer at den siste delen av livet skal vere. Eg er oppteken av at den enkelte skal få større valfridom til å bestemme i slutten av livet, til dømes moglegheita til å vere mest mogleg heime, og også døy heime, seier Høie.

Det skal mellom anna utviklast modellar for korleis ein kan leggje til rette for meir heimetid for den døyande, og at fleire kan døy heime.

I tillegg skal det blir lagt til rette for at tilsette får opplæring i omsorg og lindrande behandling for døyande, også personell utan helse- og sosialfagleg utdanning.

– Alvorleg sjuke og døyande skal møtast av helsepersonell med høg kompetanse. Det gjeld uavhengig av sjukdom og alder. Den enkelte skal vere trygg på at dei får god smertelindring, og at deira næraste får god støtte, seier Høie.

Det blir òg løyvd eit tilskot på 30 millionar kroner til å etablere og drifte hospice-einingar, der tilbod til barn og unge skal prioriterast.

Det skal òg lovfestast ei koordinatorordning for familiar som har eller ventar barn med alvorleg sjukdom.

