Forskarar vil undersøkje seinskadar frå covid-19

Ein studie ved Oslo universitetssjukehus skal gjennomførast i samarbeid med Norsk Intensiv- og pandemiregister og skal beskrive dei som har vore gjennom covid-19-sjukdom.

Studien skal òg følgje opp alle som overlever eit intensivopphald etter covid-19 i eitt år. Dette for å kartleggje eventuelle fysiske, psykiske og mentale helseutfordringar etter intensivopphaldet, skriv Dagbladet.

Prosjektet blir leidd av førsteamanuensis og intensivsjukepleiar Kristin Hofsø. Ho seier at andre pasientar som gjennomgått intensivbehandling, har til dels store helseutfordringar i ettertid.

Helseminister Bent Høie (H) roser initiativet.

– Vi har no ganske mange pasientar som har vore alvorleg sjuke og vi veit at kan ha eit stort rehabiliteringsbehov etterpå. At nokon kastar seg rundt og forskar på dette no er både viktig og fantastisk, seier han.

