Forsvaret identifiserer og avskjer russiske fly dagleg

innenriks

Norske jagarfly har kvar dag den siste veka rykt ut for å identifisere russiske jagarfly.

Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) seier til NRK at forklaringa på at den russiske aktiviteten har auka, er at britane og flåtestyrken til amerikanarane har øving i Barentshavet for tida.

Det er første gong det amerikanske forsvaret er i området sidan 1980-talet. No er både jagarfly og maritime patruljefly frå Russland vorte identifiserte av norske fly i området, skriv Forsvarets Forum.

– Flya våre er ute og viser nærvær og for å fortelje dei at vi følgjer med. Det er dei òg vande med at vi gjer, seier majoren.

