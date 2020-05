Frp kraftig ned på ny måling

innenriks

Fallet for Frp er på heile 3 prosentpoeng sidan førre måling i april, der partiet òg fall med 2,2 prosentpoeng frå målinga i mars. Berre 47,7 prosent av dei som stemde på partiet under stortingsvalet i 2017 svarte at dei ville stemt Frp no, skriv VG.

I rundspørjinga, som er gjennomført av Respons Analyse mellom 20. april og 5. mai, går derimot Senterpartiet fram 1,2 prosentpoeng til ei oppslutning på 14,7 prosent. Markant fram, med 1,3 prosentpoeng, går òg Høgre, som med ei oppslutning på 26,5 prosent frå veljarane pustar Arbeidarpartiet i nakken med deira oppslutning på 27 prosent. Også Ap går svakt fram, med 0,3 prosentpoeng, på målinga.

SV taper oppslutning med 1,1 prosentpoeng i målinga og ligg på 6,2 prosent, medan Raudt ligg på staden kvil med 3,5 prosent. MDG går svakt opp med 0,8 prosentpoeng sidan april og endar på 5 prosent.

Regjeringspartia Venstre og KrF går begge litt opp, med høvesvis 0,2 og 0,4 prosentpoeng. Med 3 og 3,6 prosent er likevel begge partia godt under sperregrensa på 4 prosent og langt lågare enn ved stortingsvalet i 2017, då Venstre enda med 4,4 prosent og KrF fekk 4,2 prosent oppslutning frå veljarane.

Det var 1.000 personar som vart spurde ut i undersøkinga som har ein feilmargin på 2 til 3 prosentpoeng.

(©NPK)