Kortbruken blant nordmenn tok seg opp i april

innenriks

Tala frå Nets viser at kortbruken til nordmenn framleis er prega av koronasituasjonen, men at det er meir optimisme å spore.

– I mars fall samla kortomsetnad meir enn 14 prosent, sjølv om forbruket var normalt den første halvdelen av månaden. I april har samfunnet vore delvis stengt heile månaden, men den samla kortomsetnaden er berre fallen med 8,5 prosent. Det vitnar om at nordmenn held hjula i gang og at det kanskje er meir optimisme å spore blant forbrukarane, meiner analysesjef Per Harald Strøm i Nets.

I april vart det gjort 127,2 millionar transaksjonar med betalingskort i Noreg. Det er eit fall på 24 prosent samanlikna med april i fjor. Ifølgje Nets viser tala at nordmenn i april handla for større summar i gongen sidan omsetnaden berre fall med 8,5 prosent.

I mars vart det sett ny rekord for kontaktfri betaling, og delen heldt fram med å auke i april med 27 prosents auke.

– Førre månad steig delen kontaktfrie betalingar frå 50 til 64 prosent av alle BankAxept-kjøpa, seier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps i ei pressemelding.

