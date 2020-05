Kraftselskapa fryktar kraftig vårflaum

innenriks

– Årets vårflaum nærmar seg. I felta som ligg til Salten Kraftsambands kraftverk, ligg det i år rundt 40 prosent meir snø enn normalt, seier Cato Sandslett i Salten Kraftsamband i ei pressemelding frå Energi Norge i NHO.

Energi Norge organiserer kraftselskap over heile landet.

Sandslett seier at hovudtilsiget frå snøsmeltinga vanlegvis kjem i slutten av mai og byrjinga av juni, men at dei no er førebudde på at store vassmengder kan kome tidlegare.

– Salten Kraftsamband gjer ei rekkje tiltak for å redusere faren for flaum og tappar mellom anna ned fleire inntaksmagasin for å dempe den komande flaumen. Selskapet har vidare fokus på gjeldande beredskapsplanar for vassdraga våre, seier Sandslett.

Også fleire andre kraftselskap tømmer no magasina for vatn for å dempe flaumen.

Forsikringsutbetalingar etter flaumskadar er nesten firedobla etter 2010 og utgjer seg no til mellom 400 og 600 millionar kroner årleg, ifølgje Energi Norge.

(©NPK)