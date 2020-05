Legar åtvarar om auka fare for blodpropp ved covid-19

innenriks

I ein artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening skriv spesialist Anders Tveita ved Bærum sjukehus om funn av det som ser ut til å vere auka fare for blodpropp som følgje av covid-19. No åtvarar han og dei ni medforfattarane av studien andre legar om at smittevernet ikkje må komme i vegen for at pasientar blir CT-fotografert, som er den einaste måten blodpropp kan oppdagast på.

Sjølv om pasientane blir behandla med førebyggjande blodfortynnande legemiddel, må bilde takast for å vere sikker på at blodproppane forsvinn, står det i artikkelen. Der blir beskrive tre covid-19-pasientar som alle fekk blodpropp trass i førebyggjande behandling.

– Det kan verke som viruset set i gang ein immunrespons som igjen set i gang ein kjedereaksjon som gir blodproppdanning. Korleis dette skjer, veit ein ikkje endå, skriv tidsskriftet i omtala av forskingsartikkelen.

Symptoma på blodpropp i lungene, lungeembolisme, er svært like symptoma på koronasmitte med brystsmerter, tørrhoste, høg puls og feber. I artikkelen blir det òg vist til at ein blant 184 nederlandske covid-19-pasientar fann blodpropp hos 27 prosent og at av desse igjen hadde 25 pasientar utvikla lungeembolisme.

– Intensivbehandling representerer i seg sjølv ein vesentleg risikofaktor for blodpropp. Akutte infeksjonstilstandar er assosierte med ein betydeleg, men forbigåande auka risiko for blodpropp i dei djupe venene i kroppen eller lunger, seier forfattarane av artikkelen.

