Mammografiprogrammet startar opp att til helga

innenriks

Utover i mai og juni vil brystsentera i Tromsø, Østfold, Vestfold, Oslo, Stavanger og Helse Fonna varsamt starte opp mammografiscreeninga att, skriv Kreftregisteret.

Leiar Solveig Hofvind i Mammografiprogrammet understrekar at kvinner som vart råka av stansen, no skal få prioritert tilbod om ny time.

Alle brystsentera jobbar no intenst for å få på plass system for å sikre smittevernet.

Sentera vil starte med redusert tal på undersøkingar dei første vekene, men vil auke kapasiteten til normal drift fram mot hausten.

(©NPK)