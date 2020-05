Meir enn éin av fire studentar kan vende tilbake til lærestaden

innenriks

– Ein stad mellom 25 og 30 prosent av studentane kan komme tilbake, kunngjorde forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) på ein pressekonferanse torsdag.

Studentar som må ha fysisk tilgang til lærestaden for ikkje å bli forseinka i utdanninga si, er dei som no får tilgang til lærestadene.

At ikkje fleire studentar får tilgang, grunngav Asheim med at studentane har ei friare form for utdanning og kan nytte digitale løysingar. I tillegg ønskjer regjeringa å unngå at studentane legg ekstra press på kollektivtransporten.

I tillegg kunngjorde statsråden at regjeringa håpar på ordinær studiestart til hausten, og ber fagskulane, høgskulane og universiteta planleggje for dette.

