No aukar bomstasjonspasseringane

I april var nedgangen i trafikken gjennom bomringane i og rundt Oslo på 19,1 prosent samanlikna med april i fjor.

Samanlikna med mars i år er nedgangen likevel i ferd med å bremse opp, då var nemleg trafikken 35 prosent lågare enn i mars i fjor. Trafikken er dermed i ferd med å ta seg opp.

20. april opna barnehagane, og ein fekk lov til å reise til hytta. Ei veke seinare opna 1.–4. klasse på barneskulen. Denne gradvise opninga har bidrege til ein auke i trafikken gjennom bomstasjonane, opplyser Fjellinjen AS.

22. april var trafikken 14 prosent lågare enn ein normal onsdag, og onsdag 29. april var han berre 8 prosent lågare. Dette er mykje lågare enn onsdag 25. mars då trafikken var ned med heile 34 prosent.

Dei samanliknbare bomstasjonane er i hovudsak Oslo-ringen og bomstasjonane på bygrensa mot Bærum.

Det samla talet passeringar i alle bomringane har auka frå rundt 8,6 millionar bompasseringar i april 2019 til cirka 25,1 millionar bompasseringar i april 2020. Hovudårsaka er at fleire bomstasjonar enn før registrerer passeringar, og at mange stasjonar har fått betaling i begge retningar.

Statistikken viser òg at delen elbilpasseringar søkk, medan delen tungtransport går opp. Begge delar kjem av truleg at fleire har heimekontor, slik at personbilane blir ståande heime.

