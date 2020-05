Noregs Bank set renta ned til 0 prosent for første gong i historia

innenriks

På rentemøtet 6. mai vedtok komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet samrøystes å setje styringsrenta ned frå 0,25 prosent til 0 prosent.

– Slik komiteen no vurderer utsiktene og risikobiletet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli liggjande på dagens nivå ei god stund framover. Vi ser ikkje for oss at styringsrenta vil bli sett ytterlegare ned, seier sentralbanksjef Øystein Olsen i ei pressemelding.

Noregs Bank skriv òg at det er uvanleg stor uvisse om utviklinga framover.

– Den økonomiske aktiviteten blir venta å ta seg opp etter kvart som smitteverntiltaka blir trappa ned, men det vil truleg ta tid før produksjonen og sysselsetjinga er tilbake på same nivå som før pandemien, skriv dei.

– Låge renter kan ikkje forhindre at koronautbrotet får store konsekvensar for norsk økonomi, men bidreg til å dempe tilbakeslaget. Etter kvart som situasjonen blir normalisert, vil låge renter bidra til at aktiviteten tek seg raskare opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsløysa festar seg på eit høgt nivå, skriv Noregs Bank.

Det vart på førehand spekulert på om det kunne bli nullrente under dagens rentemøte.

Analytikarane i DNB og Nordea var likevel samstemde i morgonrapportane sine torsdag om at renta ville bli halden uendra.