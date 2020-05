Priskollaps førte til kraftig resultatfall for Equinor

innenriks

– Resultata våre er sterkt påverka av lågare prisar på både olje og gass. Det vi såg mot slutten av første kvartal, var heilt ekstraordinært, sa konsernsjef Eldar Sætre då han torsdag formiddag gjorde greie for resultata frå energikonsernet for årets tre månader.

Visene til tala ei dramatisk svekking i dei finansielle resultata. Justert driftsresultat vart meir enn halvert – frå 4,19 milliardar dollar i første kvartal i fjor til 2,05 milliardar dollar i år.

Før justeringar og skatt fekk Equinor eit underskot på heile 705 millionar dollar i første kvartal, medan resultat før skatt etter justeringar enda på 561 millionar dollar – ned frå 1,5 milliardar dollar i første kvartal i fjor.

– Under desse marknadsforholda hadde vi rekordhøg produksjon, solid kontantstraum og ei gjeldsgrad på 25,8 prosent, sa Sætre.

Omsetnaden auka svakt til 15,1 milliardar dollar, frå 14,9 milliardar dollar på same tid i fjor.

Låge prisar og uvisse

Kvartalet vart dessutan prega av «rask og kraftfull respons på covid-19-pandemien», understreka konsernsjefen.

Sætre påpeikar at vi er inne i ei tid med «marknadsforhold og uvisse som vi har aldri har sett tidlegare».

– Uvissa er framleis stor, med svært låge råvareprisar og auka prisdifferensialar mot slutten av første kvartal og i byrjinga av andre kvartal. Vi vil halde fram med å prioritere verdiskaping over produksjonsvolum, og vi har allereie redusert aktiviteten, spesielt i den landbaserte verksemda i USA. Vi vil vurdere ytterlegare reduksjonar i aktivitetar og bruke den fleksibiliteten vi har i porteføljen vår, ved behov, seier Sætre.

Investorane får òg merke dei svake resultata, ved at utbytebetalingane blir foreslåtte sette til 0,09 dollar – berre ein tredel av utbytet som vart utbetalt etter fjerde kvartal i fjor.

Store nedskrivingar

Konsernet har teke nedskrivingar på 2,45 milliardar dollar i kvartalet. 860 millionar dollar er knytte til eigedelar på norsk sokkel og 1,4 milliardar dollar til den internasjonale porteføljen. Nedskrivingane kjem hovudsakleg av ein reduksjon i dei kortsiktige prisføresetnadene, ifølgje selskapet.

Nordsjøoljen gjekk torsdag morgon for snautt 30 dollar fatet etter å ha henta seg noko inn etter priskollapsen som vart utløyst av fleire faktorar, mellom anna svakare etterspurnad som følgje av covid-19-pandemien og usemjer internt i Opec.

Equinor fekk ein gjennomsnittspris per fat i første kvartal på 50,3 dollar i første kvartal og ventar oljepris på 31 dollar fatet for året som heilskap.

Medan spotprisen på det verste har vore nede i under 20 dollar i år, skriv Dagens Næringsliv at oljeselskapa i realiteten har fått betydeleg lågare prisar for lastene sine. Sidan oljeprisen først fall mot slutten av første kvartal, er det venta at også andre kvartal kjem til å bli sterkt prega av det.

