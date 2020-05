Regjeringa stadfestar at alle skulane opnar frå måndag

innenriks

– Så langt det lèt seg gjere, skal elevane få ein mest mogleg normal skulekvardag tilbake neste veke, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle dei helsefaglege råda vi har fått, tilseier at det er trygt å opne skulane for resten av elevane no, så lenge smittevernreglane blir følgde. Det kan bety at ikkje alle elevane kan vere på skulen samtidig, men det er viktig at skulane strekk seg langt for å gi eit godt skuletilbod, seier ho.

Ho seier det kan vere behov for å gjere lokale tilpassingar.