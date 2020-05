Retten fekk sjå Manshaus' video frå moskéangrepet

innenriks

Den svært dramatiske filmen, som er spelt inn med eit GoPro-kamera, er 20 minutt lang og startar med opptak frå bilen han køyrde til Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

22-åringen syng i bilen. Ei av strofene går slik: «På vikingtokt til fremmed land, dro menn av nordisk ætt». Når han parkerer utanfor moskeen, ser han at parkeringsplassen er tom, og at det ikkje er nokon der. Han utbryt: – Faen, det er ingen her, jo!

Deretter går han mot ein sideinngang til bygget, skyt fleire skot mot glasdøra, som han knuser. Inne i moskeen fyrer han av to hagleskot utan at nokon blir trefte. Kameraet fangar opp dei tre som er inne i det teppelagde bønnerommet.

Blir arrestert

Basketaket som følgjer, varer ganske lenge og er fullt av skrik og stønn. Vi ser føtene til ein av dei som overmanna Manshaus. Kameraet fangar deretter opp berre lydar. Biletet er frose i taket, og 22-åringen ligg no på golvet.

– Du må spørje meg viss du drep meg. Ring politiet, seier tiltalte.

Deretter kjem væpna politi.

– Det er ein person, og vi har han. Ein person er skadd, det er angriparen. Han har våpen og pustar, seier politiet.

Ei anna side

Medan aktor i utspørjinga si tok for seg handlingane til tiltalte 10. august 2019 og motiva og tankane hans rundt dette, søkte forsvaret å teikne eit bilete av 22-åringen frå barndommen av og fram mot denne dagen.

Advokat Audun Beckstrøm, som forsvarer Manshaus saman med advokat Unni Fries, fekk Manshaus til å fortelje om åra frå då mor hans døydde då han var liten, og fram til han studerte psykologi ved Universitetet i Oslo og budde i ei leilegheit saman med ein av dei eldre brørne sine på Grünerløkka.

Retten fekk høyre om ein ungdom som eksperimenterte ein del, både når det gjaldt seksualitet, rus og miljø, men òg om ein oppegåande, skuleflink ungdom som var speidar. Tiltalte smilte og lo litt innimellom og verka mykje meir avslappa enn under utspørjinga til aktor.

Angrar ikkje

På spørsmål frå aktor, statsadvokat Johan Øverberg, svarte han at han ikkje angrar på det han har gjort, og at han er fullt klar over at han risikerer ei lang straff.

Han svarte motvillig då aktor spurde han om drapet på stesøstera, som var adoptert frå Kina. Manshaus forklarte i retten at han meiner det kjem ei tid der menneske som har nære relasjonar til ikkje-kvite, vil bli «jakta på», også familien hans.

Han forklarte at han bestemde seg for å drepe søstera då både faren og stemora var ute av huset. Han gjekk då inn på soverommet hennar med ei salongrifle.

– Eg sa «no er det nok», sa Manshaus.

Søstera vart drepen med fire skot, først tre mot hovudet, så eitt mot brystet. Målet var å drepe med minst mogleg liding, forklarte han.

Nektar straffskuld

Manshaus nekta straffskuld då rettssaka starta. Han gjorde igjen OK-teiknet, eit teikn som blir brukt av personar på ytre høgre-fløya.

Etter innleiingar frå aktor og forsvarer, tok han plass i vitneboksen til den frie forklaringa si.

Han trekte fram holocaust som «kanskje den største løgna» og trekte i tvil ei rekkje tal på døde mellom anna i konsentrasjonsleirane.

Tingrettsdommar Annika Lindström reagerte på at det verka som om Manshaus vende seg til eit publikum utanfor rettssalen.

– Det er ikkje ein talarstol. Du gir frå deg forklaring i retten til dommarane her, sa Lindström.

Fleire spørsmål fredag

– Han har fått svare på dei spørsmåla han fekk, nemleg om kvifor dette har skjedd, sa forsvarer Unni Fries til pressa etter at rettsdagen var slutt – og varsla at fredagen skal gå til utspørjing frå deira side om det som skjedde frå 2017 og fram til drapet og moskéangrepet.

Ho stadfestar at tilreknelegheit vil vere eit naturleg tema i ei sak som dette, men ville ikkje kommentere om ho har diskutert dette med klienten.

Aktor Øverberg vil ikkje no seie kva det kan få å seie for straffeutmålinga at Manshaus seier at han ville ha gjort det same om igjen – men vil komme tilbake til det i prosedyren.

– Men det er eit moment som kan bli interessant i den vurderinga, sa Øverberg.

