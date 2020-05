Sentralbanksjefen etter historisk rentekutt: – Ei litt skummel tid

innenriks

– No lever vi alle i ei litt skummel tid. Ein situasjon der vi alle er prega av pandemien og at mykje aktivitet er stengd, seier sentralbanksjef Øystein Olsen til NTB.

Torsdag vart det kjent at Noregs Bank har bestemt å setje ned styringsrenta, altså renta bankane får hos sentralbanken, til null prosent. Dette har aldri skjedd før.

– Null er eit spesielt tal. Det var det òg for sentralbankar viss du går nokre tiår tilbake i tid. Men erfaringa viser at det er mogleg å setje styringsrenta til null. Og også setje henne til under null, seier Olsen.

Det tyder ikkje at ein kan vente seg nullrente eller negativ rente på bustadlånet framover.

– Vi kan gi bankane null rente og negativ rente utan problem. Men det blir noko heilt anna viss ein overfører den tankegangen til bankrenter. Å tenkje seg negativ rente på ordinære bankinnskot – då trur eg dei fleste vil protestere og la vere å nytte seg av det tilbodet, seier Olsen.

Nedgang i bustadprisane

I grunnlaget for avgjerda anslår Noregs Bank at bustadlånsrenta vil liggje på rundt 1,75 prosent i åra framover.

Sentralbanken spår òg at bustadprisane vil falle med rundt 5 prosent frå mars i år til mars neste år, før dei igjen aukar moderat.

– Vi kan forhåpentleg bidra til at bustadmarknaden utviklar seg omtrent som det vi spår no, nemleg at det ikkje kjem kraftig nedgang verken i pris eller aktivitet. Økonomien treng stimulans i tider som dette. Og noko av den stimulansen kan vi gi, seier Olsen.

Sidan 13. mars har Noregs Bank totalt sett ned styringsrenta med 1,5 prosentpoeng. Det blir no spådd at ho vil liggje på null heilt fram til 2023.

Kuttar allereie

Etter dei to førre rentenedsetjingane har norske bankar fått kritikk for at dei ikkje har følgt opp med like store og raske kutt som sentralbanken.

Kort tid etter avgjerda på torsdag varsla Danske Bank at dei kuttar bustadlånsrentene med inntil 0,4 prosentpoeng frå 25. mai. DNB og Nordea seier til Dagens Næringsliv at dei førebels ikkje kan seie kva dei vil gjere med bustadlånsrentene sine.

Olsen vil ikkje oppmode eller formane bankane om kva dei skal gjere.

– Det er jobben deira å fastsetje rentene sine, seier sentralbanksjefen.

Meir sparing

Ein annan konsekvens av krisa, er at nordmenn truleg kjem til å spare meir av inntekta si i tida framover.

– Vi bruker ikkje like mykje pengar som før. Vi lever meir innandørs. Vi reiser ikkje. Vi bruker ikkje like mykje pengar på restaurant eller andre gleder, seier Olsen.

Og legg til:

– Samla sett har vi eit bilete i rapporten der det vi kallar spareraten, altså den delen av inntekta vi sparer, skyt i vêret. Dette er på grunn av det innetilværet som vi særleg har bak oss. Forbruksmønsteret vårt vil i anslaga våre kome gradvis tilbake.

Verre enn finanskrisa

Noregs Bank anslår at BNP for Fastlands-Noreg i 2020 blir om lag 5 prosent lågare enn i 2019. Ifølgje sentralbanksjefen må ein tilbake til 1930-talet for å finne eit kraftigare tilbakeslag for Noreg i fredstid.

– Det er eit tilbakeslag som er mykje kraftigare enn i finanskrisa for tolv år sidan, seier han.

Olsen innrømmer at han er overraska over omfanget.

– Ein har høyrt om pandemiar, men for meg så var det meir sånn hypotetisk. Det er fint at helsestyresmakter både i Noreg og internasjonalt tenkjer på dette, men for å vere heilt ærleg så hadde eg ikkje sett for meg at det skulle kome på den måten som vi no har opplevd. Og eg har slett ikkje som økonom sett for meg dei konsekvensane vi no ser.