Solberg: Nye lettar kvar fjortande dag

innenriks

Regjeringa la torsdag fram planen sin for å gjenopne Noreg.

Noreg er no over i ein ny strategi mot koronaepidemien, sa statsministeren.

– Fram til no har strategien vore å slå ned viruset. No er vi over i ein kontrollstrategi, sa Solberg.

Ho sa ho er letta over at det no er mogleg å opne opp samfunnet igjen.

– No snakkar vi om kva rekkefølgje vi kan opne opp samfunnet, ikkje kva vi må stengje ytterlegare ned. Det viser at strategien har fungert, sa ho.

Føresetnaden for gjenopninga er at smitten framleis blir halden under kontroll, understreka ho.