Tillate med 20 personar samla i grupper

– Det betyr at vi no kan starte planlegginga av 17. mai-frokost med fleire enn dei du bur med, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under pressekonferansen til regjeringa torsdag.

Vi må framleis halde ein meters avstand, men det blir fint å kunne møtast fysisk igjen, sa han vidare.

På offentlege arrangement er det tillate med 50 personar, og frå 15. juni blir det tillate med 200 personar på slike arrangement. Ropstad seier at det er nødvendig med strengare tiltak for private arrangement.

– Samlingar privat kan ikkje regulerast på same måte. Risiko for smitte er høgare, sjølv om smittereglene gjeld, sa han.

Regelen om at ein kan vere 20 personar samla gjeld òg for organisert idrett, og regelen om 50 personar gjeld for idrettsarrangement.