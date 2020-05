Arrestert mann nektar straffskuld

innenriks

– Klienten min erkjenner ikkje straffskuld. Han er heilt uforståande til siktinga, seier forsvararen til mannen, advokat Dag Svensson, til NTB.

Han stadfestar opplysningane til politiet om relasjonen klienten har til Tom Hagen.

– Men eg vil ikkje kommentere saka utover det.

Svensson seier han ikkje har fått melding om når klienten hans eventuelt skal framstillast for fengsling.

Mannen, som er i 30-åra og busett på Romerike, vart arrestert i Oslo torsdag. Han er sikta etter paragraf 275 i straffelova, for å ha teke livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medverka til dette.

Ifølgje politiet har mannen IT- og kryptovalutakompetanse. Politiet seier fredag at arrestasjonen av han vart påskunda fordi politiet frykta faren for at prov kunne bli øydelagde.

