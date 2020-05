DNB set ned bustadlånsrenta etter Noregs Banks rentekutt

innenriks

– Prisen på pengar har falle dei siste vekene, som eit resultat av marknadsutviklinga og uvissa i den norske økonomien. Som Noregs største bank må vi vere ein trygg og føreseieleg partnar for kundane våre og tilby konkurransedyktige prisar. Derfor set vi ned rentene på bustadlån med opp til 0,4 prosent for nye og eksisterande kundar, seier leiar for personmarknad Ingjerd Blekeli Spiten i DNB i ei pressemelding.

Endringa for eksisterande kundar skjer frå og med 25. mai, medan dei for nye kundar vil gjelde frå 11. mai.

– Alle kundar som får justert rentene sine vil få informasjon i nettbanken eller få tilsendt eit brev i posten som forklarer korleis låna deira blir påverka, skriv DNB.

