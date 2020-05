Erna Solberg hyllar flagget på frigjeringsdagen

innenriks

Statsministeren brukte talen sin på frigjeringsdagen til å løfta fram kor viktig nettopp flagget var som symbol i maidagane i 1945.

– Etter fem lange og vonde krigsår kunne me igjen ta fram det norske flagget. Flagget som gjennom krigen var gøymt bort på loftet eller under divanen, sa Solberg.

– I kvar ei bygd og by vaia det i raudt, kvitt og blått. I dagane som følgde, gjekk trykkjeria for fullt for å trykkja nye norske flagg, heldt ho fram.

I ein felles kronikk fredag konstaterer statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at flagget er «selve symbolet på nasjonen vår».

«Krigen ga opphav til mange symboler. En binders i jakkeslaget viste samhold. Et rødt skjerf symboliserte at man tok avstand fra nazismen. Kongens monogram viste at man var kongetro. Okkupanten visste hvor viktige slike symboler er. Derfor ble folk straffet for å bruke dem», skriv dei.

Utspelet kjem etter veker med diskusjon i sosiale medium og høgreorienterte miljø om FN-nåla som fleire statsrådar går med i jakkeslaget.

Enkelte Frp-politikarar har meint at ein burde gå med norsk flagg i jakkeslaget i staden.

