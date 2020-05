FHI rådde regjeringa til å opne endå meir

innenriks

FHI ville i tilrådinga si opne opp alle skular og universitet og råda regjeringa til å trekkje tilrådinga om at folk burde avstå frå innanlands reiser som ikkje er strengt nødvendige, skriv VG.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg meinte det no er så lite koronasmitte i landet at byrden av smitteverntiltaka som var innført ville vere for stor å halde oppe og at ringverknadene av stenginga ville bli uhaldbare.

Men FHI vart berre delvis høyrd. Av omsyn til presset på kollektivtransporten slepper regjeringa førebels berre delvis opp, og berre studentar som skal fullføre kurs får kome tilbake på skulane. Ei oppmjuking av reiserestriksjonane innlands er venta tidlegast neste veke.

– Vi må ta omsyn til presset på kollektivtransporten i og rundt dei store byane. Det er ei veldig viktig hindring, seier minister for høgare utdanning Henrik Asheim (H) til VG.

(©NPK)