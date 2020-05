Høie: – Trur ikkje på svenske koronatilstandar i Noreg

innenriks

– I Noreg har vi lagt opp til ein strategi der vi skal ha kontroll på smittespreiinga, og derfor trur eg ikkje vi kjem til å ende opp der han seier, svarte Høie på NTBs spørsmål på den daglege pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen i Noreg.

Johan Giesecke, som er rådgivar for Verdshelseorganisasjonen (WHO) og tidlegare statsepidemiolog i Sverige, meiner at sjølv om den svenske modellen har ført til mykje høgare dødstal enn i dei andre nordiske landa, trur han det vil jamne seg ut. Han meiner Sverige ligg best an i verda, og at dødstala i Norden vil auke når ein no lettar på restriksjonane.

– Eg er samd med han i éin ting, og det har eg sagt sidan dag éin: at det er for tidleg å trekkje nokon konklusjon. Først om eitt eller to år vil vi vite omfanget av pandemien, og derfor vil eg heller ikkje trekkje konklusjonen han trekkjer, sa helseministeren.

(©NPK)