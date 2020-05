IS-sikta kvinne samtykkjer til fire nye veker i varetekt

innenriks

Det stadfestar forsvararen til kvinna, advokat Nils Christian Nordhus, overfor NRK.

Kvinna er sikta for å ha vore ein del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Ho har heile tida nekta straffskuld, men sagt at ho vil samarbeide med Politiets tryggingsteneste.

Den snart 30 år gamle kvinna vart arrestert då ho landa på Gardermoen 17. januar og har sidan sete i varetekt. Varetekta har vorte forlengd kvar fjerde veke.

Kvinna kom til Noreg saman med den fem år gamle sonen sin og dottera på tre år.

Regjeringa vedtok å hente heim familien frå Syria på grunn av at det såg ut til at femåringen hadde alvorleg sjukdom. Heimhentinga førte til at Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa.

