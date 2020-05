Kong Harald: – Me har uendeleg mykje å feira

innenriks

Frigjeringa for 75 år sidan var ein av dei gladaste dagane i norsk historie, slo kong Harald fast.

– I dag skulle me feira dette stort saman, over heile landet. I staden har me paradoksalt nok fått fridomen vår innskrenka. Me kan ikkje markera dagen på akkurat den måten me hadde ønskt. Likevel har me uendeleg mykje å feira og vera takksame for i dag, sa han.

I dag har me eit samfunn med demokrati og tillit, påpeika han.

– Mykje av dette mangla hjå oss i krigsåra. Og alt dette er framleis ein fjern draum for ein stor del av folket i verda den dagen i dag. Derfor har me god grunn til å ta fram jubelbruset frå maidagane 1945, sa kong Harald.

Han minte òg om kor viktig det er at me byggjer opp kvarandre.

– Endå ein gong har me vorte minte om kor mykje me treng dei små og store fellesskapane våre. Me skal henta ut det beste i kvarandre, så kvar og éin kan få bidra på sin måte til å styrkja landet vårt for framtida.

(©NPK)