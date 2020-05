Kong Harald ser viktig koronabodskap i feiringa av 8. mai

innenriks

Den no 83 år gamle monarken var ein åtte år gamal prins då Nazi-Tyskland kapitulerte og Noreg fekk fridomen tilbake 8. mai 1945.

Frigjeringa var ein av dei gladaste dagane i noregshistoria, heldt kong Harald fast ved då han heldt tale ved Nasjonalmonumentet fredag, på dagen 75 år etter.

– I dag skulle me feira dette stort saman, over heile landet. I staden har me paradoksalt nok fått fridomen vår innskrenka. Me kan ikkje markera dagen på akkurat den måten me hadde ønskt, sa kongen.

– Likevel har me uendeleg mykje å feira og vera takksame for i dag, heldt han fast på.

Ei annleis markering

I utgangspunktet var det planlagt ei større markering i samband med 75-årsdagen for frigjeringa.

Men koronaviruset tvinga styresmaktene til å skalera ned. Markeringa var utan gjester og publikum.

Dei aldrande veteranane frå andre verdskrigen var ikkje med. Ein viktig grunn til det, er at dei er i risikogruppa for covid-19. Det vart heller ikkje delt ut medaljar.

– I år blir det dessverre annleis på grunn av koronapandemien. Me vil i staden feira saman til neste år, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Vil kalla fram att jubelbruset

Kong Harald viste i talen sin til at me i dag har fred, fridom, demokrati, maktfordeling og tillit i Noreg.

– Mykje av dette mangla hjå oss i krigsåra. Og alt dette er framleis ein fjern draum for ein stor del av folket i verda den dagen i dag. Derfor har me god grunn til å kalla fram att jubelbruset frå maidagane 1945, sa kongen.

Han minte òg om kor viktig det er at me byggjer opp kvarandre.

– Endå ein gong har me vorte minte om kor mykje me treng dei små og store fellesskapane våre. Me skal henta ut det beste i kvarandre, så kvar og éin kan få bidra på sin måte til å styrkja landet vårt for framtida.

Hyllest til flagget

Statsminister Erna Solberg (H) brukte talen sin på frigjeringsdagen til å løfta fram kor viktig det norske flagget var som symbol i maidagane i 1945.

– Etter fem lange og vonde krigsår kunne me igjen ta fram det norske flagget. Flagget som gjennom krigen var gøymt bort på loftet eller under divanen, sa Solberg.

– I kvar ei bygd og by vaia det i raudt, kvitt og blått. I dagane som følgde, gjekk trykkjeria for fullt for å trykkja nye norske flagg, heldt ho fram.

Debatt om jakkemerke

I ein felles kronikk fredag skriv Solberg og Bakke-Jensen at flagget er «selve symbolet på nasjonen vår».

«Krigen ga opphav til mange symboler. En binders i jakkeslaget viste samhold. Et rødt skjerf symboliserte at man tok avstand fra nazismen. Kongens monogram viste at man var kongetro. Okkupanten visste hvor viktige slike symboler er. Derfor ble folk straffet for å bruke dem», skriv dei.

Utspelet kjem etter veker med diskusjon i sosiale medium og høgreorienterte miljø om FN-nåla som fleire statsrådar går med i jakkeslaget. Denne nåla symboliserer berekraftsmåla til FN.

Enkelte stortingsrepresentantar frå Framstegspartiet har vore kritiske til FN-nåla og teke til orde for å gå med det norske flagget i jakkeslaget i staden.

(©NPK)