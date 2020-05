Kong Haralds tale på 75-årsdagen for frigjeringa

innenriks

Stortingspresident

Høgsterettsjustitiarius

Statsminister

Statsråd

Forsvarssjef

Kjære veteranar

Kjære alle saman!

Vinteren 1941 sat Carl Johan Oftedahl frå Stavanger i tysk fangenskap her på Akershus festning. Saman med fleire andre nordmenn var han dømd til døden av nazistane for motstandsarbeidet sitt. Den siste kvelden han levde, var det éin bodskap som var viktig for han å formidla til dei som vart att:

«Hels landsmennene våre og sei at dei må byggja Noreg i kjærleik.»

Dette er ein god bodskap òg i dag.

75 år er gått sidan ein av dei gladaste dagane i historia til landet vårt: Endeleg kunne me feira frigjeringa etter fem mørke krigsår.

I dag skulle me feira dette stort saman, over heile landet.

I staden har me paradoksalt nok fått fridomen vår innskrenka.

Me kan ikkje markera dagen på akkurat den måten me hadde ønskt.

Likevel har me uendeleg mykje å feira og vera takksame for i dag.

Me feirar freden og fridomen.

Me feirar at me lever i eit land der folket sjølv vel representantane sine, og der makta er balansert og fordelt til vårt felles beste.

Me feirar òg ein grunnleggjande styrke, som me i desse dagane verkeleg opplever verdien av:

Tilliten. Tilliten vår til kvarandre. Tilliten vår til alle dei som tek viktige avgjerder på vegner av fellesskapen.

Mykje av dette mangla hjå oss i krigsåra.

Og alt dette er framleis ein fjern draum for ein stor del av folket i verda den dagen i dag.

Derfor har me god grunn til å kalla fram att jubelbruset frå maidagane 1945 og oppleva på ny gleda og samhaldet som prega landet vårt nettopp desse dagane.

Eg vil nytta dette spesielle høvet til å seia ei varm takk på vegner av oss alle til dykk som på ulikt vis bidrog til at me kunne feira frigjeringa saman med våre allierte for 75 år sidan.

De, saman med dei mange som ikkje lenger er blant oss, vil for alltid leva i det takksame minnet til landet vårt.

Andre verdskrigen kosta mykje, både menneskeleg og materielt.

Byar og lokalsamfunn vart jamna med jorda. Mange mista livet. Relasjonar vart øydelagde og tilliten broten. Såra har følgt familiar i generasjonar.

Men landet vart atterreist.

Mødesamt bygde folket vårt opp att heile samfunnet til noko betre enn det var før.

Me hadde mista mykje. Og me hadde erkjent verdien av det me hadde kjært.

Me skulle ikkje mista att. Langsamt la me grunnlaget for det frie, opne, mangfaldige velferdssamfunnet som kvar og éin av oss er så heldige å få vera del av i dag.

Og me ser at det samfunnet me har bygt saman, ber.

Det gir oss god grunn til å vera både stolte, glade og takksame.

Men det var ikkje berre vårt eige land me atterreiste etter 1945.

Me hadde smerteleg erfart kor avhengige me er av kvarandre på tvers av landegrensene.

Me bygde alliansar for å gjera oss alle mindre sårbare. Med eitt hovudmål for auge: aldri meir verdskrig.

Dette internasjonale samarbeidet har, i det store biletet, gjort verda til ein tryggare stad. Det skal me verna godt om.

Kjære alle saman,

I dag feirar me freden, fridomen og folkestyret vårt.

Me feirar samhaldet og tilliten mellom oss.

No skal me gå vidare saman, med handlekraft og ny forståing for det som har noko å seia for oss. Om alt me lever av – og for.

I ei tid med mindre fridom for oss alle, ei tid som er vanskeleg for mange, skal me òg hugsa på å byggja opp kvarandre.

For nok eingong har me vorte minte om kor mykje me treng dei små og store fellesskapane våre. Me skal henta ut det beste i kvarandre, så kvar og éin kan få bidra på sin måte til å styrkja landet vårt for framtida.

Me skal følgja oppmodinga frå motstandsmannen Carl Johan Oftedahl:

Me skal byggja Noreg vidare i kjærleik.

(©NPK)