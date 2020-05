Krisepakken til kulturen og idretten blir utvida – får dekt loppemarknadstap

innenriks

– No legg vi 300 friske millionar på bordet for kulturen, for avlyste konsertar og arrangement. Den ordninga som allereie gjaldt, blir justert litt og utvida. Det vil seie for tre månader, frå 12. mars til 15. juni, så no er det 600 millionar kroner i denne potten, seier kulturminister Abid Raja til NTB.

Regjeringa utvidar òg ordninga for korpsa, idretten og det frivillige med 300 millionar kroner for ein tremånadersperiode.

– Det er no ei ordning på litt over ein milliard kroner for dei same månadene frå midten av mars til midten av juni, der dei både kan få dekt bortfall av billettinntekter, men også andre typar inntektsbortfall. For korpsa har særleg loppemarknadene vore viktige. Det har det òg vore for breiddeidretten. Dei kan no òg få dekt ting som kiosksal, basarar og parkeringsavgifter, som også er ein viktig del av økonomien i den folkerørsla, seier Raja.

1,6 milliardar kroner

Totalt blir pakken for kultur, idrett og det frivillige no på 1,6 milliardar kroner over tre månader.

Det er kulturrådet som administrerer krisepakken til kulturlivet, medan Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for ordninga til det frivillige og idretten.

Raja innrømmer at den førre pakken til idretten og det frivillige ikkje trefte bra nok. Det blir no opp lagt til at idrettslaga, korpsa og andre organisasjonar innan det frivillige kan få dekt inntil 70 prosent av inntektsbortfallet.

– Søknad

– Det dei kan vente, er at dei etter søknad kan få kompensert inntektsbortfallet. Vi vil no lage forskrifter på korleis det skal gjerast. Ein måte å gjere det på er at ein dokumenterer kva ein hadde av inntekter på loppemarknad i fjor. Viss ein hadde planlagt ein liknande loppemarknad i år, kan ein lage eit estimat på det og få det dekt, seier kulturministeren.

Tidlegare har regjeringa lagt rundt 1 milliard kroner på bordet til desse sektorane, men då var òg innretninga annleis. Mellom anna har ein ikkje fått kompensert bortfall av inntekter frå loppemarknader tidlegare.

(©NPK)