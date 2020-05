Regjeringa kuttar dei daglege pressekonferansane

innenriks

Dei siste vekene har regjeringa og helsestyresmaktene halde daglege pressekonferansar klokka 16.

Frå neste veke går regjeringa over til pressekonferanse tre dagar i veka, måndag, onsdag og fredag klokka 16.

– Regjeringa har hatt pressekonferansar alle kvardagar etter at Noreg vart stengt 12. mars. I går la regjeringa fram ein plan for korleis Noreg skal opnast att, saman, kontrollert og over tid. Vi er no over i ein annan fase. I vekene framover legg regjeringa opp til å ha tre faste pressekonferansar, måndag, onsdag og fredag, opplyser kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

(©NPK)