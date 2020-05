Riksadvokaten: Tollsjefen braut lova

innenriks

Ifølgje NRK beordra Børmer tollarar til å væpne seg med peparspray, sjølv om han visste at det mangla løyve frå politiet.

– Riksadvokaten har vedteke å gi Børmer ei påtaleunnlating for å ha brote våpenlova i perioden 16. januar til 6. februar 2019. I dette ligg at Riksadvokaten meiner at Børmer har gjort seg skuldig i eit lovbrot og skal haldast strafferettsleg ansvarleg for det, seier Monica Krag Pettersen, ved Statsadvokaten i Oslo.

Påtaleunnlating blir rekna som ein strafferettsleg reaksjon, men inneber at det ikkje blir gitt noka bot eller fengselsstraff for lovbrotet.

Tolletaten har tidlegare fått ei bot på 1,5 millionar kroner som følgje av at 295 tollarar vart utrusta med peparspray til bruk i nødverje. Væpninga skjedde utan at tollarane hadde løyve frå politiet.

I oktober i fjor vart det likevel innført ein heimel i våpenforskrifta som opnar for at tollarar lovleg kan bruke peparspray i nødverje.

