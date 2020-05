innenriks

Medisinane skal kjøpast inn før 15. juli, og det er Helse vest som har fått ansvaret for å etablere beredskapslageret, skriv VG.

Avisa får opplyst at innkjøpet av medisinar er knytt til førebuingar for eit verstefalls-scenario med samanbrot i internasjonale forsyningslinjer for medisinar.