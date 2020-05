Verdiane til Aker meir enn halverte på tre månader

innenriks

– Aker er eksponert mot industriar som er spesielt hardt ramma, men vi har klart oss gjennom vanskelege tider tidlegare, seier Aker-sjef Øyvind Eriksen i samband med framlegginga av kvartalsresultatet til Aker ASA.

Konsernet har eigardelar i mellom anna oljeselskapet Aker BP, offshoreleverandøren Kværner og Aker Solutions. Alle desse har falle markant under det kraftige oljeprisfallet i første kvartal.

Den verdijusterte eigenkapitalen er redusert med 52 prosent – frå 50 milliardar kroner i fjerde kvartal til 24,1 milliardar kroner når årets tre første månader er passerte. Så langt i andre kvartal har verdiane henta seg noko inn og vakse med rundt 24 prosent, opplyser konsernet, der Kjell Inge Røkke er hovudeigar.

Aker førebur seg på at krisa kjem til å få langvarige negative verknader, og poengterer i kvartalsmeldinga at det er umogleg å seie no kva for ein endeleg innverknad koronakrisa vil ha på marknaden. Oljeservice-sektoren er eksempelvis vorten treft særleg hardt, blir det påpeika.

– Ein mikroskopisk fiende har hatt betydeleg uheldige verknader på global økonomi, og spesielt oljemarknaden, ulikt noko vi hugsar, seier Eriksen, som påpeikar kor viktig det er å ikkje berre kunne stå stormen av, men også å ha «ein sterk balanse og likviditetsposisjon» for å kunne «jakte moglegheiter og vinne att aksjonærverdiar».

Aker har derfor auka likviditetsreserven sin til 7,2 milliardar kroner.

(©NPK)