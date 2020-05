innenriks

Det kjem fram i ein dagsrapport frå Folkehelseinstituttet (FHI) laurdag.

Smittetalet steig frå onsdag til torsdag, før det no altså fell igjen.

FHI har understreka at smittetalet er basert på tal knytt til stor uvisse, men at det er det beste estimatet ein har på smittespreiinga i samfunnet per i dag.

At smittetalet held seg under 1 har vore målet til helsestyresmaktene, for å unngå at talet på smitta i Noreg aukar.

