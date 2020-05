Aavitsland trur på vaksine tidlegast hausten 2021

innenriks

– I aller beste fall kan vi vaksinere her i Noreg i løpet av hausten 2021. Meir realistisk vil det skje eit år eller to etter det, trur professoren og overlegen, som sit i Folkehelseinstituttets leiing og stab for smittevern, miljø og helse.

– I verste fall vil det gå endå fleire år. Men før eller seinare har vi ein vaksine, seier han til NTB.

Optimisme

Når nokon seier dei har håp om å ha ein vaksine klar allereie i september eller innan utgangen av året, seier Aavitsland at det ikkje er så uvanleg med optimisme i tidlege fasar.

– Problemet er at det ofte oppstår problem i seinare fasar. Og så er det spørsmål om kva ein meiner med at ein vaksine er «klar». Det kan bety alt frå at han er klar for utprøving på menneske til at han er klar til å givast til alle, forklarer han.

Og det er ikkje få trinn ein vaksine skal gjennom. Først lagar ein det som kallast ein kandidatvaksine. Denne blir deretter testa på dyr, og så på menneske – først for å sjå om han er skadeleg, og så for å sjekke at den faktisk virkar. Kjem ein seg over alle desse hindera og får vaksinen godkjent, ventar nye utfordringar.

– Då må ein lage ein produksjonsprosess og produsere mange hundre millionar dosar av vaksinen. Det kan krevje at det må byggjast nye fabrikkar, forklarer Aavitsland.

Ulikt vern

Han seier det er godt håp om at ein av dei nærare hundre forskargruppene som prøver å lage ein vaksine, vil lukkast. Professoren påpeikar at resultatet kan vere ein vaksine som ikkje vernar mot smitte, men gjer at ein får mildare sjukdom og ikkje sjølv smittar vidare.

– Det vil òg vere nyttig. Det er òg mogleg at ein kan konstruere ein vaksine som faktisk gir betre immunitet enn den ekte infeksjonen, seier Aavitsland.

Han forklarer at den immuniteten som oppstår etter smitte, normalt er den beste, for då har kroppen kjempa mot eit ekte angrep.

– Vaksinar skal etterlikne dette så godt som mogleg, men vil i dei fleste tilfelle ikkje gi like god immunitet, seier overlegen.

Vaksinar kan bruke delar av virus, døde virus eller svekte virus. For koronaviruset er det særleg nokre tuppar som stikk ut frå overflata som er interessante. Då kan det vere mogleg å bruke andre, ufarlege virus som er forandra slik at dei har dei same tuppane, eller arvestoff som får cellene i kroppen til å lage tuppane, som immunforsvaret så kan reagere mot.

Vil lære meir

Det har så langt kome ulike meldingar om folk faktisk blir immune etter å ha vore sjuke. Aavitsland seier problemet er at det ikkje er lett å måle dette. Ein kan finne og måle antistoff i blodet til nesten alle som har vore gjennom ein infeksjon, men dette fortel ikkje heile historia.

– Fasiten er jo om ein kan bli sjuk for andre gong. Det finst det få døme på, og då kan det ha vore berre døde virusrestar ein har målt andre gong, seier Aavitsland.

Viruset som forårsakar covid-19, er framleis ganske nytt, men han trur at vi løpet av dei kommande vekene og månadene vil lære mykje meir om korleis immunforsvaret verkar på viruset.

