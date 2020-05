Salet av flybillettar aukar

innenriks

Reiser i Noreg står åleine for denne auken, skriv Flysmart24.

Den uavhengige søkemotoren Finn Reise formidlar reiser frå alle dei stor aktørane på flybillettar, hotell, leigebil og pakkereiser. Etter nedstengninga etter koronautbrotet og full stans i mellom anna flyreiser, har salet av flyreiser nærast forsvunne.

– Det vi ser no, er ein heilt ny trend, og dei første teikna til auka reiseaktivitet sidan landet vart stengt ned den 12. mars. Den gode nyheita er at trafikken byrjar auke litt, saman med bookingar. Dette blir nok avspegla av det faktum at samfunnet gradvis opnar opp, seier kommersiell direktør Terje Berge i for Finn Reise til Flysmart24.

