Asylsøkjar i seglbåt var på veg til Canada

Fredag 1. mai vart ein mann plukka opp frå ein seglbåt i Skagerrak. Mannen forklarte at han hadde drive rundt på sjøen i to dagar og ønskte å søkje asyl i Noreg.

I ei rettsavgjerd frå Oslo tingrett heiter det at mannen ønskte å segle til Canada, skriv Fædrelandsvennen. Mannen har eit russiskklingande namn og skal vere 50 år gammal. Men han hadde eit falskt eller lånt pass då han vart plukka opp.

Etter eit avhøyr på politistasjonen i Arendal vart mannen send til Trandum utlendingsinternat ved Gardermoen.

Politiets utlendingseining (PU), som har ansvar for å registrere og identifisere asylsøkjarar, har konkludert med at asylsaka hans ikkje skal behandlast i Noreg og at han skal sendast tilbake til Sverige.

Det kjem fram av ei rettsavgjerd frå Oslo tingrett datert 7. mai.

Retten har gitt politiet lov til å halde mannen innesperra på Trandum i inntil fire veker fram til han blir send ut av landet.

Under rettsmøtet sa mannen at han ikkje ønskjer å reise tilbake til Sverige. Ifølgje rettsavgjerda har mannen opphalde seg ulovleg i landet i mange år.

