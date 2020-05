Hagen-forsvarar kritisk til maktbruken frå politiet

innenriks

Tom Hagen (70) vart arrestert for to veker sidan mistenkt for drap eller medverknad til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvann frå bustaden til ekteparet i oktober 2018.

Fredag vart Hagen lauslaten frå varetektsfengsling etter at Høgsterett forkasta anken frå påtalemakta om vidare fengsling.

Ein mann i 30-åra vart torsdag arrestert sikta for drap eller medverknad til drap. Denne siktinga vart endra laurdag til medverknad til grov fridomstap og han vart lauslaten etter avhøyr.

Advokatane Svein Holden og Dag Svensson peikar på fem punkt ved etterforskinga dei reagerer på: Gjennomføringa av arrestasjonen av Tom Hagen, grunnlaget for siktinga, ønsket om å ville arrestere Hagen på nytt etter lauslatinga fredag, ønsket om nye ransakingar av heimen i Lørenskog og hytta på Kvitfjell og endring av siktinga til den medtiltalte.

– I sum så gjer desse punkta meg betenkt. Og dette gir utvilsamt grunnlag for å reise spørsmål om politiet forvaltar maktmidla sine på ein forsvarleg måte, seier Holden til VG.

Politiet opplyste søndag at bustaden til Hagen-familien i Sloraveien i Lørenskog framleis blir rekna som åstaden for drapet på Anne-Elisabeth Hagen.

Fleire etterforskingsskritt står att, og framleis tilgang til bustad og også andre eigedommar er derfor sentralt for etterforskinga, seier påtaleansvarleg Haris Hrenovica i ei pressemelding.

Både heimen og hytta blir ransaka med tilvising til punktet i straffeprosesslova om såkalla tredjemannsransaking.

