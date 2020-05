innenriks

Full stans av reisande og strenge koronarestriksjonar gjer at Hurtigruten forlengjer driftsstansen til midten av juni. Hurtigruten er tvinga til å leggje 14 av 16 skip til kai og har permittert nesten 3.000 tilsette.

– Vi håpar på ei gradvis opptrapping frå midten av juni. Men for at det skal vere mogleg, må vi ha finansielle avklaringar på plass, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i ei pressemelding måndag.

– Det er tøft å sjå skip liggje i opplag. Det einaste vi vil, er at skipa skal segle, få folk tilbake i jobb og bidra til verdiskaping i små og store samfunn langs heile kysten. Men akkurat no har vi ikkje noko anna val, seier Skjeldam.

Overfor regjeringa har Hurtigruten peika på to konkrete tiltak. Det eine er ei kortsiktig løysing der staten mellombels kjøper meir kapasitet og kompenserer for bortfallet av billettinntekter, slik regjeringa har gjort for tog og fly. Det andre tiltaket er ei langsiktig løysing der Hurtigruten får tilgang til likviditetslån gjennom Statens obligasjonsfond eller ei låneordning gjennom GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt).

