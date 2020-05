Kontrollorgan sterkt kritisk til prosessen rundt Tangen-tilsetjinga

innenriks

Den sterke kritikken av tilsetjingsprosessen kjem fram i eit brev frå representantskapet til hovudstyret i Noregs Bank måndag.

Finansmannen Nicolai Tangen, som leier hedgefondet AKO Capital, vart presentert som ny sjef for Oljefondet i slutten av mars.

Representantskapet skriv i brevet sitt at det er «uheldig» at ikkje alle interessekonfliktar mellom økonomien til Tangen og rolla som oljefondssjef er avklart før tilsetjinga.

Tvil om tilsetjingsforholdet, potensielle interessekonfliktar og uvisse om skatteetiske haldningar kan innebere vedvarande utfordringar dersom desse problemstillingane ikkje blir løyste raskt og tydeleg, blir det åtvara i brevet.

Representantskapet, som er Noregs Banks kontrollorgan, skriv vidare at det er viktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på eigarskapen hans blir organisert slik at risiko for interessekonfliktar «elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

«Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», står det i brevet.