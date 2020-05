Legar: Negativ naseprøve kan kome tidleg ved covid-19

innenriks

I ein artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening blir det fortalt om ein mann i slutten av 30-åra som testa negativt for covid-19 to gonger. Begge naseprøvane vart tekne innan ei veke var gått etter første symptom.

Tidlegare har det kome meldingar om negative naseprøvar hjå covid-19-pasienter etter lange sjukehistorier.

– Kasuistikken vår viser at ein òg tidleg i sjukdomsforløpet risikerer falske negative naseprøvar, skriv forfattarane i artikkelen.

For mannen i slutten av 30-åra vart det teke naseprøvar på dag 5 og 7 etter såkalla symptomdebut. Skipet til den utanlandske sjømannen låg til kai i Noreg, og han vart plassert på dråpesmitteisolasjon etter mange symptom på covid-19. På dag 7 vart han avisolert på grunn av dei negative naseprøvane.

– Bronkoalveolær skylling (test lenger nede i luftvegane, journ.anm.) er meir påliteleg enn djup naseprøve og bør derfor vurderast ved tvilstilfelle, skriv dei vidare.

